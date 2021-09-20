Завдавав удари по голові: у Запорізькій області батько до смерті забив свого сина (фото)

Завдавав удари по голові: у Запорізькій області батько до смерті забив свого сина (фото)

За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного сина.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, інцидент стався в селищі Велика Тернівка Мелітопольського району. Там під час застілля між 51-річним чоловіком та його сином розгорівся конфлікт. Не впоравшись з емоціями, глава сім'ї побив хлопця по голові. Після чого потерпілий поїхав до сусіднього села, де згодом помер від отриманих травм.

“Наразі 51-річного чоловіка затримано. Поліцейськими проведені усі невідкладні слідчі дії. 17 вересня слідчим фігуранту повідомлено про підозру у злочині за ознаками ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Санкцією статті передбачено від семи до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області вибухнув легковий автомобіль. Виявилося, в авто здетонувала ручна граната.

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