Напад депутата на людину: відео інциденту із Шаховим потрапило у мережу

Проти нардепа Сергія Шахова, який здійснив напад на людину, відкрите кримінальне провадження. Захист потерпілого вимагає від генерального прокурора оголосити народному обранцю про підозру.

Про це повідомив адвокат Олександр Шира, оприлюднивши відео нападу.

Деталі інциденту

За даними адвоката, 18 лютого 2022 року Народний депутат України Сергій Шахов увірвався до приміщення комерційного підприємства та завдав тілесних ушкоджень його директору, Андрію Осовському.

"При цьому Шахов поводився не просто зухвало, а ще й погрожував спалити потерпілого. Все це було зафіксовано стаціонарною відеокамерою, встановленою у приміщенні. Не зупинило нардепа Шахова й те, що у кабінеті була присутня очевидиця – співробітниця підприємства", – наголошує Шира.

Слідчий ДБР відпрацював на відмінно, стверджує правозахисник, було проведено чотири експертизи, усі необхідні допити/передопити та якісний слідчий експеримент.

"Потерпілий – літня людина, яка вже побачила життя, однак не уявляла, що може стати об’єктом нападу з боку народного обранця. Дивиться на мене потерпілий Осовський і чекає на справедливість. А цієї справедливості не має вже тривалий час. Ні вибачень з боку нардепа Шахова, а ні притягнення останнього до відповідальності", – каже правозахисник.

Як наголошує Шира, нардепа захищають "особливі порядки" кримінального провадження, і притягнути до відповідальності його може тільки генеральний прокурор. Натомість Андрій Костін не повідомляє про підозру Шахову вже понад пів року.

"Чому Генеральний прокурор не діє за визначеною законом процедурою? Чи йому не доповідають, що існує таке провадження щодо діючого нардепа і наявні встановлені обставини, достатні для підозри та подальшого доведення винуватості в суді? Чи є щось особисте, оскільки Андрій Костін сам нещодавно працював під куполом Верховної ради?. Чи вважається, що для одного нардепа достатнього одного кримінального провадження?", – риторично припустив адвокат.

Наразі Шахов оголошений у розшук та, за інформацією журналістів, переховується за кордоном. Адвокат нардепа стверджує, що він "на лікуванні". На суді припустили, що Шахов видужає саме тоді, коли сплине строк давності справи

Зауважимо, що ТСН.ua звернулося до Шахова за коментарем. На жаль, відповідь від нардепа поки не надійшла.

Нагадаємо, народному депутатові України, який організував заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізував незаконно отриманий прибуток, повідомили про підозру.

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