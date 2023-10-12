Напад ХАМАСу на Ізраїль: зросла кількість загиблих українців

Через напад ХАМАС на Ізраїль зросла кількість українців, які загинули. Станом на ранок 12 жовтня відомо про сімох жертв атаки бойовиків.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - йдеться у повідомленні.

Крім того, дев’ять українців отримали поранення. Також ще дев’ять громадян України вважаються зниклими безвісти. За словами представника відомства, українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Ніколенко також повідомив, що понад тисячу українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Крім того, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Втім, через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Як повідомлялося, МЗС організувало перший евакуаційний рейс для українців з Ізраїлю. Він відбудеться 14 жовтня. Перший евакуаційний рейс на 200 квитків.

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