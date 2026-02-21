ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Напад на бійців "Айдару": правоохоронці затримали двох чоловіків

На момент інциденту військові перебували поза виконанням службових завдань.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Кам’янському група чоловіків напала на бійців "Айдару"

У Кам’янському група чоловіків напала на бійців «Айдару»

У центрі Кам’янського Дніпропетровської області шестеро невідомих чоловіків здійснили напад на військових 24-го окремого штурмового полку «Айдар».

Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці сьогодні затримали двох нападників віком 37 та 41 років. Вони виявилися жителями Кам’янського.

У поліції вказали, що нападники спровокували конфлікт із українськими військовими. Під час цього інциденту один із бійців «Айдару» дістав травми. Один із затриманих нападників кілька разів вистрілив із пістолета у бік військовослужбовців.

«Маємо сказати прямо: нападати на військових — небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози. Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу», — зазначили в «Айдарі».

У заяві йдеться, що на момент інциденту військові перебували поза виконанням службових завдань, займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення нападникам підозри та обрання для них запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві двоє чоловіків жорстоко побили та пограбували військового, коли той запитав у них, як пройти до метро.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie