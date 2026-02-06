ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
47
2 хв

Напад на групу ТЦК на Рівненщині: один з військових опинився в лікарні

У Рівненській області невідомі особи на двох автомобілях заблокували рух військового транспорту та скоїли фізичний напад на працівників ТЦК.

Ірина Ігнатова
Напад на ТЦК

Невідомі напади на машину ТЦК / Ілюстративне фото / © Прокуратура Львівської області

У Рівненській області група невідомих людей напала на групу оповіщення. Інцидент стався у п’ятницю, 6 лютого, під час супроводу військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Про деталі зухвалого нападу та стан постраждалого повідомила пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП.

Блокування дороги та бійка

За інформацією ТЦК, все сталося в момент, коли працівники групи оповіщення везли чоловіків після проходження медкомісії. Несподівано шлях службовому авто перегородили дві цивільні машини, з яких вийшли невідомі та накинулися на військових з кулаками.

Сутичка закінчилася травмами для одного з працівників центру комплектування — його довелося терміново везти до лікарні з травмами різної важкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу, а правоохоронці з’ясовують особи нападників.

Подробиць про стан постраждалого в ТЦК не повідомили.

Втеча під час метушні

Поки тривав хаос і штовханина на дорозі, чоловіки, які перебували в машині ТЦК, скористалися моментом і просто втекли. Військкомат уже передав заяву до поліції, тож тепер і нападників, і втікачів розшукують слідчі в рамках кримінального провадження.

У ТЦК попереджають, що такі дії — це не просто хуліганство, а перешкоджання роботі ЗСУ, за що передбачена сувора відповідальність. Військові закликають не провокувати конфлікти та не нападати на людей у формі, адже це лише погіршує ситуацію і тягне за собою реальні тюремні терміни.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув черговий скандал, пов’язаний із процесом мобілізації. Соціальними мережами шириться відеозапис інциденту за участі працівників ТЦК, але в терцентрі стверджують, що відео не передає повну картину того, що сталося.

47
