Напад на Іран змінить ситуацію для України: експерт пояснив деталі

Напад США на Іран / © zman.com

Події на Близькому Сході фактично означають відкриття «другого фронту» у глобальному протистоянні. Пряме зіткнення США та Ірану руйнує геополітичну вісь Москва-Тегеран та може змусити Кремль до неочікуваних поступок.

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у Facebook.

Ознаки глобальної війни

На переконання аналітика, попри умовність термінів, зараз світ спостерігає ознаки потенційно Світової війни. Горбач виділяє три ключові фактори:

Глобальні театри бойових дій: війна припиняє бути регіональною. Напад на Іран аналітик називає «справжнім другим фронтом». Участь світових держав: США фактично вступили у війну з Іраном на боці Ізраїлю, тоді як РФ продовжує агресію проти України. Китай поки залишається «за лаштунками», намагаючись керувати процесами. Кінець старого світопорядку: поточні події фіксують незворотність руйнування попередньої системи міжнародної безпеки.

Шанс для України та крах «осі зла»

Володимир Горбач зазначає, що відкриття другого фронту несе для України не лише загрози, а й стратегічні можливості. Демонстрація військової та політичної сили США в Ірані може мати потужний психологічний ефект на керівництво РФ.

«Це потенційно може схилити Кремль до нечуваної з їхнього боку зговірливості. Особливо під тиском Китаю, якщо він буде», — вважає експерт.

Крім того, аналітик вказує на кризу у відносинах країн-агресорів. На його думку, військовий союз Ірану та РФ продемонстрував свою неспроможність.

Геополітична піраміда: конструкція КНР-КНДР-РФ-ІРІ починає втрачати одну зі своїх «опорних стін» — Іран.

Наслідки: якщо одна зі сторін піраміди впаде, може посипатися вся євразійська конструкція, на яку так розраховував Путін.

Експерт резюмує, що інерційний сценарій та імітаційні переговори з агресором можуть перейти в нову якість, що дає надію на позитивні зміни для України.

Нагадаємо, Україна та Росія розраховують провести новий раунд мирних переговорів за посередництва США вже цього тижня попри загострення ситуації на Близькому Сході та військову кампанію адміністрації президента США Дональда Трампа проти Ірану.