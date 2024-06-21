Напад на казахського журналіста Садикова у Києві: поліція встановила виконавців замаху

Українські правоохоронці встановили виконавців замаху на опозиційного журналіста з Казахстану Айдоса Садикова. Ними виявились двоє земляків постраждалого.

Про це повідомила у Facebook його дружина Наталія Садикова.

"Українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили в орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин", - написала Садикова.

За її словами, один із нападників виявився співробітником обласного департаменту внутрішніх справ.

Мейрам Каратаєв – співробітник ДВД Костанайської області, він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.

Нагадаємо, у Києві, 18 червня, невідомий вистрілив у водія однієї з припаркованих автівок.

Згодом виявилось, що зловмисник стріляв у казахського журналіста-опозиціонера, керівника опозиційного інтернет-медіа БАСЕ Айдоса Садикова. Спочатку про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела, а через деякий час і дружина Наталія Садикова, яка перебувала з ним у машині в момент стрілянини.

Чоловіка прооперували, він перебуває у тяжкому стані.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його держава готова приєднатися до розслідування замаху на Айдоса Садикова. Він додав, що доручив по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що почала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) Айдоса Садикова.

Що відомо про Айдоса Садикова

Айдос Садиков — казахський журналіст, керівник опозиційного медіа БАСЕ. На власному YouTube-каналі, який веде разом з дружиною, критикує владу Казахстану та олігархів.

Він відомий підтримкою протестів у Казахстані 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

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