Напад на маму з донькою в Космачі: поліція Франківщини посилить службу

Стан постраждалих не змінився: у дівчинки – забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної мами – можлива закрита черепно-мозкова травма.

У зв’язку з конфліктом у селі Космач поліцейські Івано-Франківської області нестимуть посилений варіант служби у громадах. За фактом інциденту поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Про це начальник сектору комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Андрій Яцків повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

Як з’ясували правоохоронці, всі учасники зібрання, які перекривали дорогу в Космачі – це місцеві жителі. Слідчі поліції зараз допитують учасників перекриття дороги. Після цього правоохоронці вирішуватимуть, кого притягати до відповідальності.

Яцків назвав перекриття дороги натовпом жінок стихійним зібранням і повідомив, що до поліції не надходили заявки на проведення таких заходів.

"Це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги і не пропускали людей, і перевіряли, за їхніми словами, пасажирів і водіїв, які могли мати відношення до ТЦК чи інших структур. До поліції заявок не надходило", – розповів представник поліції.

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Щодо стану постраждалих, то за даними правоохоронців, він не змінився. Лікарі діагностували у дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної мами – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків", – повідомив Яцків.

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилося відео з натовпом людей, який оточив автомобіль у селі Космач. В авто перебували мама з шестирічною донькою. На думку місцевих жительок, водійка приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, аби "здати" їх працівникам ТЦК. Жінки заблокували машину та побили маму з донькою.

Після інциденту в Космачі поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.

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