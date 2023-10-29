Напад на Миколу Тищенка: нардеп розповів, хто і за що його побив

За його словами, він постраждав, "захищаючи бабусь та дідусів".

Скандальний народний депутат Микола Тищенко, колишній представник фракції "Слуга Народу" прокоментував напад на себе у Брюховичах, що неподалік Львова.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

За його словами, він постраждав, "захищаючи бабусь та дідусів". Він пояснив, що до нього на приймальню звернулись працівники та пацієнти пансіонату із проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. За словами Тищенка, йдеться про львівського бізнесмена Андрія Завадського, який нібито незаконно захопив 2 гектари комунальної землі в Брюховичах.

Нардеп додав, що вони " боролися з цією мафією до пізньої ночі".

Хто побив Тищенка

Тищенко розповів, що його вдарив начальник охорони львівського бізнесмена Журбенко Василь.

"На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника «Укри» та…співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки. Яку розвідку він здійснює під час війни та на користь якої держави — нехай встановлюють відповідні служби. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ", - повідомив він.

Народний депутат заявив, що Журбенко напав на нього в присутності поліції. Він підтвердив, що на чоловіка відкрито кримінальне провадження про напад на нього під час виконання депутатських повноважень.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що на народного депутата Миколу Тищенка напали на Львівщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ТЕРМІНОВО! Нардепи побилися в Раді! Тищенко порвав штани Гончаренку!"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.