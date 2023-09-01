Напад на поліцейську у Дніпрі юрист спробував “пояснити” тату на її руці: фото та реакція в соцмережі

Конфлікт між патрульними поліцейськими та водійкою і пасажиром автомобіля “Ягуар” у Дніпрі, який закінчився смертельним пострілом, громадський активіст, юрист та блогер Олександр Ружанський спробував пояснити з психологічної точки зору, звернувши увагу на татуювання на руці поліцейської, яка стала жертвою агресивного нападу.

Випускник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у своєму “не юридичному” дописі на Facebook висловив думку, що таке тату вказує на людину, яка схильна до конфліктів.

“На руці у нашої поліціянтки зображене татуювання під назвою "Santa Muerte", що в перекладі з іспанської означає Свята Смерть. Однією з особливостей таких татуювань є зображення обличчя жінки з промальованими на ньому рисами черепа (або черепоподібним макіяжем) і, як можлива додаткова деталь, - кістками інших частин тіла. В нашому випадку, ми можемо побачити кістки пальців рук”, - пише він.

Ружанський стверджує, що такі татуювання є характерною ознакою мексиканських бандитів - “прихильників сучасного релігійного культу Santa Muerte (святої смерті), розповсюдженого в певному середовищі латиноамериканців, в першу чергу в Мексиці та США”.

Допис на Facebook про тату у поліцейської

“Я не знаю, з якою метою українська поліціянтка нанесла собі мастюху мексиканських бандитів, але кадровий відбір у патрульну поліцію явно шкутильгає на обидві ноги”, - вважає він.

У коментарях до цього допису автору вказали на невідповідність зображення мексиканської Santa Muerte до тату на руці поліцейської хоча б тому, що татуювання супроводжують скандинавські руни.

Скандинавські руни на тату поліцейської з Дніпра

За словами громадсько-політичного діяча Віктора Трегубова, на руці поліцейської - художнє зображення “вьольви”, тобто скандинавської віщунки.

“Та штука, що за нею стирчить - це вегвізір. Звичайне фентезі за скандинавськими мотивами. Сам вигадав, сам викрив, сам зробив далекі висновки”, - написав він.

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Дехто з коментаторів вказує на недоречність вказувати на татуювання у жінки-поліцейської, яка стала жертвою брутального нападу.

“Боже, яка дичина! Яке вам діло до чужого тіла, чужих татух, зачіски та лака на нігтях? Дівчині зламали ніс: хто винен? Дівчина, звичайно, бо ̶с̶п̶і̶д̶н̶и̶ц̶я̶ ̶з̶а̶к̶о̶р̶о̶т̶к̶а̶ татуха не така. Це дно”, - написала українська мисткиня Олена Грозовська.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. В машині перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Між дорослими з автівки та патрульними виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину. Патрульній поліцейській пасажир "Ягуара" розбив обличчя та зламав ніс, її напарник тричі вистрелив у нападника.

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