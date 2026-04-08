Напад на працівника ТЦК у Харкові: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

У Харкові суд призначив 60 діб цілодобового домашнього арешту 56-річному Руслану Галімзанову. Його підозрюють у тому, що він напав з ножем на працівника ТЦК.

Що відомо про рішення суду

За рішенням суду підозрюваний має постійно перебувати вдома та приходити до слідчих за першою вимогою. Прокурор просив відправити чоловіка в СІЗО, наголошуючи на жорстокості нападу та ризику того, що він може переховуватися.

Сторона захисту, своєю чергою, просила про м’якший захід. Адвокат Галімзанова заявив, що не погоджується з підозрою, та вказав на ймовірні порушення з боку працівників ТЦК. Зокрема щодо процедури зупинки та перевірки документів. Сам підозрюваний наголосив, що не має наміру тікати, оскільки є єдиною людиною, яка доглядає за його 77-річною матір’ю.

«Мені треба перебувати поруч із мамою, мені треба її підтримувати і піклуватися про неї. На жаль, наша родина складається лише з двох людей: я та мама, більше в нас нікого немає, про неї ніхто більше не може потурбуватися. Я не збираюся нікуди тікати, я буду виконувати всі вимоги суду. Я не можу покинути маму».

Стан потерпілого та позиція обвинувачення

Прокурор у коментарі представникам ЗМІ зазначив, що потерпілий військовослужбовець наразі перебуває у тяжкому стані. За версією слідства, мотивом нападу могло бути бажання підозрюваного уникнути мобілізації.

Сторона обвинувачення також акцентувала, що під час інциденту працівники ТЦК були одягнені у військову форму.

Що відомо про напад на військового ТЦК у Харкові

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові чоловік напав на представників ТЦК, які розносили повістки. Під час втечі він стріляв із пневматичного пістолета, кидав тренувальні гранати та поранив ножем у живіт одного з військових. Після нападу чоловік намагався втекти, але поліція його затримала.

Завдяки оперативним діям правоохоронців особу зловмисника встановили протягом трьох годин. Ним виявився 55-річний чоловік, якого затримали у порядку ст. 208 КПК України.