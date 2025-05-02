Напад на Стерненка: підозрюваній обрали запобіжний захід, вона зробила перші заяви (фото)

Сергій Стерненко

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Шевченківський райсуд Києва 2 травня обрав запобіжний захід для підозрюваної у замаху на активіста, волонтера Сергія Стерненка. Нападниця перебуватиме під вартою до 29 червня без права на заставу.

Про це повідомило «Суспільне».

Окрім взяття під варту без альтернативи застави, суд зобов’язав забезпечити підозрюваній у нападі на Стерненка медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень.

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Жінка безробітна, раніше не була судима. Вона має інвалідність першої групи, тому потребує гемодіалізу.

Під час судового засідання прокурор наполягав на триманні підозрюваної під вартою без застави. Адвокати фігурантки виступали за її домашній арешт.

Мотиви замаху на Сергія Стерненка

Перед судовим засіданням підозрювана у нападі на Стерненка заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю.

За словами адвоката підозрюваної Анатолія Юрченка, людина, якій його клієнтка цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи це начебто роботою волонтера на ФСБ Росії. Ця людина також стверджувала, що «прильоти» по Києву — начебто справа рук Стерненка.

Юрченко також сказав, що підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Однак жінка не пам’ятає, скільки пострілів зробила у Стерненка.

Сама фігурантка справи сказала, що спілкувалася у Viber з людиною, яка представилася співробітником СБУ. Згодом підозрювана закохалася у співрозмовника, хоч ніколи його не бачила.

«Мене спочатку залякали, а потім я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у Viber, закохалась в слова», — сказала жінка.

Відповідаючи на запитання у залі суду, вона повідомила, що не перебуває на обліку через психічні захворювання. Водночас сказала, що у неї хворі нирки. За словами підозрюваної, їй пообіцяли пересадку цих органів.

На засіданні суддя зачитала матеріали справи. З них випливає, що Стерненко отримав наскрізне верхнє поранення стегна. Також відомо, що наречена активіста раніше бачила підозрювану декілька разів.

Підозрювана в замаху на Сергія Стерненка / © Суспільне

Нагадаємо, 1 травня на Стерненка був скоєний черговий напад, внаслідок якого волонтер отримав вогнепальне поранення. Його прооперували і життю чоловіка нічого не загрожує.

СБУ одразу ж на місці затримала 45-річну нападницю. Це уродженка Одеської області, яка проживає у Києві. Її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «легкого заробітку» в Інтернеті.

Жінці повідомили про підозру у державній зраді та замаху на вбивство. СБУ також поінформувала про те, як нападниця на Стерненка готувалася до вбивства.