Напад на суддю у Дніпрі: підозрюваних затримали, що відомо зараз

Зброя, виявлена під час обшуків

У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю, який стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі нападу на суддю

За інформацією правоохоронців, коли жінка виходила з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого втекли на автомобілі. Внаслідок нападу суддя отримала тілесні ушкодження.

У фігурантів знайшли гранату

Правоохоронці провели комплекс оперативних та слідчих заходів і встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися чоловіки віком від 33 до 36 років. Поліція з’ясувала, що напад був пов’язаний із професійною діяльністю потерпілої.

Балаклава, виявлена під час обшуку

У межах розслідування на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей провели 38 санкціонованих обшуків у житлах та транспорті фігурантів.

Напад на суддю у Дніпрі - що відомо

Нагадаємо, в березні у Дніпрі жорстоко побили суддю Індустріального районного суду. Вона з тяжкою травмою голови була госпіталізована. Напад стався біля під’їзду, злочинці застосували перцевий балончик і намагалися силою затягти жінку в авто, а також поранили чоловіка, який намагався їй допомогти. Рада суддів України закликала посилити захист персональних даних суддів, щоб убезпечити їхнє життя й безпеку в майбутньому. Інцидент ще розслідують правоохоронці.

За фактом нападу відкрито два кримінальні провадження. Правоохоронці здійснюють заходи для затримання зловмисників і встановлення причетних до злочину. Справа перебуває в стадії розслідування.