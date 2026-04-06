ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
2 хв

Напад на суддю у Дніпрі: підозрюваних затримали, що відомо зараз

Затримано фігурантів справи про напад на суддю у Дніпрі.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Зброя, виявлена під час обшуків

У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю, який стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Підозрюваний у нападі на суддю

Деталі нападу на суддю

За інформацією правоохоронців, коли жінка виходила з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого втекли на автомобілі. Внаслідок нападу суддя отримала тілесні ушкодження.

У фігурантів знайшли гранату

Правоохоронці провели комплекс оперативних та слідчих заходів і встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися чоловіки віком від 33 до 36 років. Поліція з’ясувала, що напад був пов’язаний із професійною діяльністю потерпілої.

Балаклава, виявлена під час обшуку

У межах розслідування на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей провели 38 санкціонованих обшуків у житлах та транспорті фігурантів.

Підозрюваний у нападі на суддю

Напад на суддю у Дніпрі - що відомо

Нагадаємо, в березні у Дніпрі жорстоко побили суддю Індустріального районного суду. Вона з тяжкою травмою голови була госпіталізована. Напад стався біля під’їзду, злочинці застосували перцевий балончик і намагалися силою затягти жінку в авто, а також поранили чоловіка, який намагався їй допомогти. Рада суддів України закликала посилити захист персональних даних суддів, щоб убезпечити їхнє життя й безпеку в майбутньому. Інцидент ще розслідують правоохоронці.

За фактом нападу відкрито два кримінальні провадження. Правоохоронці здійснюють заходи для затримання зловмисників і встановлення причетних до злочину. Справа перебуває в стадії розслідування.

Дата публікації
Кількість переглядів
375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie