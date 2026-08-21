Напад на ТЦК у Луцьку: натовп із 30 людей побив військових і розтрощив авто

Авто ТЦК після нападу / © Суспільне

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У Луцьку 30 цивільних людей побили авто ТЦК та СП та двох військовослужбовців. Подія трапилася 20 серпня орієнтовно о 20:20 на вулиці Захисників України у Луцьку після того, як чоловік відмовився надати документи військовослужбовцям ТЦК та СП для перевірки та почав втікати.

Про це 21 серпня розповіла речниця Волинського обласного ТЦК Дарʼя Стельмащук у коментарі «Суспільному».

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За словами Стельмащук, на блокпосту біля авторинку зупинили авто для перевірки документів. Водій відмовився пред’явити документи та назвати свої анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.

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О 20:30 на вул. Захисників України водій залишив автомобіль на світлофорі та почав втікати у напрямку житлових будинків. Працівники поліції та військовослужбовці ТЦК прослідували за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.

«Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами», — каже Дарʼя Стельмащук.

Такий вигляд має авто ТЦК та СП після нападу цивільних / Фото: Волинський обласний ТЦК та СП

Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців та саден. Зокрема, один із учасників кидав у військовослужбовців уламки скла. Також був пошкоджений службовий автомобіль ТЦК: у ньому вибили усі вікна та фари, пошкодили всі шини. Крім того, з автомобіля викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто.

На місце події було викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доправили до районного управління поліції.

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Раніше повідомлялось про те, що у ТЦК відреагували на гучний інцидент у Смілі. На Черкащині розгорівся скандал через чоловіків у військовій формі, які увірвалися до приватного підприємства.

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