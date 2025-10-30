Напад на ТЦК в Одесі: у відомстві роз'яснили ситуацію

ТЦК / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі відбувся груповий напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Це сталося під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі інциденту

Як повідомляється, інцидент із нападом на ТЦК стався сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі. На військових напала група людей.

Реклама

«Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців», — йдеться у реакції.

Випадок розцінюють не просто як хуліганство чи акт протесту, додають у ТЦК, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам.

«Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов’язок», — наголосили в Одеському ТЦК.

Наразі правоохоронці мають встановити та ідентифікувати всіх осіб, причетних до правопорушення. Все, що відбувалося, зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Матеріали вже передаються слідству.

Реклама

За скоєне передбачається суворе покарання. Тож людей закликали не піддаватися на провокації і пам’ятати, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув жорсткий конфлікт, який переріс у масові заворушення. Так, розлючений натовп вчиняє самосуд над людьми у військовій формі. Подія сталася на ринку «7-й кілометр».

У Мережі показали кадри, на яких група агресивно налаштованих людей оточила білий мікроавтобус працівників ТЦК та СП. Автівку перекинули за лічені секунди, а згодом — почали трощити бус. Під час заворушення люди розділилися: одна жінка кричала «Допекли!», інший чоловік — «Ребята, не потрібно!».

За інформацією, працівників ТЦК, яких врешті дістали з перевернутого буса, натовп вигнав з території ринку.