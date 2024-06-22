Напад на військового у Дніпрі: у Мережі знайшли київського копа, який допомагав охороні Тищенка (фото)

Поліція Києва поки не прокоментувала, чи дійсно їхній спіпробітник брав участь у конфлікті у Дніпрі.
Встановлено особу поліцейського, який допомагав охороні скандального нардепа Миколи Тищенка у конфлікті з військовим у Дніпрі.
Про це пишуть закарпатський журналіст Віталій Глагола і блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.
За їхньою інформацією, участь у бійці чомусь у ній брав участь співробітник ГУ НПУ м. Києва Богдан Писаренко.
"Цікаво, цього копа Тищенко взяв у оренду, чи це тепер київська поліція "виконує обовʼязки" у Дніпрі?", – зазначив Стерненко.
Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною.
У спецпідрозділі Kraken підтвердили, що цивільний, на якого напали у Дніпрі – їхній колишній військовослужбовець
У поліції заявили, що відкрили два кримінальні провадження.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак гостро відреагував на скандал за участю нардепа Миколи Тищенка.
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