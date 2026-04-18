Напад на військових: на Львівщині троє невідомих увірвалися до ТЦК - деталі

Правоохоронці затримали двох нападників на ТЦК у місті Яворів, але одному вдалося втекти.

© Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Пізно увечері 17 квітня до Яворівського РТЦК та СП, що у Львівській області, увірвалося троє осіб. Невідомі здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

«Вчора, 17 квітня, близько 22:20 до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони», — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцям вдалося зупинитися нападників. На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще одного фігуранта розшукує поліція.

Наразі триває досудове розслідування.

Напади на ТЦК — останні гучні випадки

У Харкові чоловік порізав військового ТЦК під час мобілізаційних заходів. Нападника намагався втекти, але його затримали. Ним виявився 56-річний Руслан Галімзанов. Суд призначив йому 60 діб цілодобового домашнього арешту.

У Львові на початку квітня невідомий завдав смертельного удару ножем у шию військовослужбовцю ТЦК. Вбитим виявився 52-річний Олег Авдєєв. У зухвалому вбивстві підозрюють 34-річного Андрія Труша. Суд відправив його під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

