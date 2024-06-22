Напад на журналіста-опозиціонера Садикова: у Казахстані затримали одного з підозрюваних

У Казахстані затримали одного з підозрюваних у замаху на журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова - Алтая Жаканбаєва. Іншого - Мейрам Каратаєв - досі шукають

Про це повідомила Генпрокуратура Казахстану.

Зазначається, що 21 червня Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою в скоєнні замаху. Інша інформація поки що не розголошується.

Прокуратура Казахстану також наголосила на тому, що українські правоохоронці проявили оперативність і професіоналізм, і "у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин".

Напад на Садикова

У Києві 18 червня було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. До припаркованого на вулиці Віктора Ярмоли автомобіля, у якому перебував чоловік із дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не зазнала.

Розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста. Також правоохоронці встановили виконавців замаху на Садикова. Ними виявились двоє земляків постраждалого.

Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв відреагував на напад на журналіста. Він наголосив, що в Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а тому "всі розбіжності слід вирішувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм".

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