Напад на журналістів: Мецгер скасував заплановану пресконференцію і перепросив у Facebook

Він стверджує, що сам шокований своїми діями.
Очільник правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого відсторонили з посади після нападу на журналістів, скасував заплановану пресконференцію.
Про це повідомила членкиня наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова у Facebook.
"У звязку з відстороненням пана Євгена Мецгера запланована Пресконференція щодо офіційної позиції АТ "Укрексімбанк" у ситуації з виданням "Радіо Свобода" скасовується", — написала вона.
Згодом Мецгер, теж на своїй сторінці у Facebook, публічно попросив вибачення за напад на журналістів "Схем".
Посадовець запевнив, що вважає свободу слова і вільну пресу "фундаментом демократії та справжньої незалежності держави". Він стверджує, що сам шокований своїми діями.
"Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання", — написав Мецгер.
Посадовець попросив вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура. Також він перепросив своїх колег за те, що завдав шкоди іміджу банку.
"Я написав заяву про відсторонення мене від здійснення повноважень голови правління АТ "Укрексімбанк". Відповідну заяву я надав Наглядовій раді банку і сьогодні, 6 жовтня, вона була задовільнена", — підсумував Євген Мецгер.
Нагадаємо:
- Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.
- Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.
- Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".
- "Не будемо покривати безумство": Венедіктова обіцяє ефективне розслідування справи нападу на журналістів.
- На Банковій засудили поведінку керівництва "Укрексімбанку" і виступили за відсторонення голови правління
- На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.