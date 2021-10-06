Напад на журналістів "Схем": на Банковій засудили поведінку керівництва "Укрексімбанку" і виступили за відсторонення голови правління

Напад на журналістів "Схем": на Банковій засудили поведінку керівництва "Укрексімбанку" і виступили за відсторонення голови правління

На Банковій засудили напад на журналістів "Схем" під час інтерв’ю із очільником "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

В Офісі президента, коментуючи інформацію про напад на журналістів "Схем" під час інтерв’ю із головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, заявили, що виступають за його відсторонення з посади голови правління фінустанови на час перевірки всієї інформації.

Про це йдеться в повідомленні радника керівника Офісу глави держави Михайла Подоляка.

За його словами, на дії проти журналістів вже є реакція наглядової ради фінустанови і поліції. Так, правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження аналізують всі обставини інциденту. Наглядова рада, своєю чергою, також заявила про проведення перевірки. Крім того, зазначається, на рівні наглядової ради та, згідно з процедурами в банку, може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

На думку Подоляка, щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, "щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки, а як максимум для нівелювання шкоди банку та державі – потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі".

"Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони повинні спрацювати", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що модель поведінки представників банку є неприпустимою і свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні.

"Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, минулого року невідомі спалили автомобіль журналістів "Схем".

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