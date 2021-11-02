Напад на журналістів "Схем": справу передали до суду, перед Фемідою постануть 4 людей

Напад на журналістів "Схем": справу передали до суду, перед Фемідою постануть 4 людей

Напад на журналістів "Схем" стався 4 жовтня, перед судом постануть 4 осіб.

До суду скерували обвинувальний акт у справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Перед судом постануть колишній голова "Укрексімбанку" Євгеній Мецгер, речник банку Володимир Пікалов, директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розслідування встановило, що 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв’ю з головою правління одного із банків у приміщенні установи. Під час запису керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Колишньому голові правління та прес-секретарю інкримінують:

незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку із своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. ч. 1, 3 ст. 171 КК України).

Двом іншим співробітникам банку – керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку – інкримінують:

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України).

Нагадаємо:

У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.

про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам. У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

на них. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" на час розслідування. Євгеній Мецгер написав заяву на звільнення з посади голови правління АТ "Укресімбанку".

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