Напад на журналістів "Схем" у стінах державного банку: усі подробиці про скандал

Наразі за цим фактом розпочате розслідування.

У понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером. Йому не сподобалося одне із питань журналіста-розслідувача і він наказав відібрати відзнятий оператором матеріал. Ця ситуація спричинила неабиякий резонанс у суспільстві.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про подію.

Що сталося

Голова правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер під час запису з ним інтерв’ю для програми "Радіо Свободи" "Схеми" наказав охороні припинити знімання і вилучити з камер відзнятий матеріал. Банкіру не сподобалося одне із запитань журналіста Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування.

У заяві, яку з цього приводу опублікували у "Радіо Свобода", йдеться про те, що за наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео.

Увесь цей час, за словами постраждалих журналістів, знімальна група залишалася заблокованою в особистому кабінеті Мецгера, де також перебував директор департаменту інформаційної політики фінустанови Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який і "застосував фізичну силу до оператора".

Водночас, кажуть у редакції, журналіст зміг зробити аудіозапис із місця події, на якому чути, як Мецгер каже підлеглим: "Забирай у них камери! Виставте їх (камери. - Ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте".

Згодом на місце події прибули інші журналісти і представники редакції, які викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як ситуацію прокоментували у самому банку

Майже одразу після звинувачень журналістів у нападі в "Укрексімбанку" заявили, що інформація, яка цікавила журналістів, є "банківською таємницею" та звинуватили журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом. Нібито вони ставили запитання, яких не було в направленому пресслужбі переліку.

"На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації. Враховуючи наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства і Кодексу етики українського журналіста", - йдеться у заяві банку в Facebook.

В офіційному коментарі банкіри також стверджували, що знімальна група "без перешкоджання" залишила приміщення.

Як насправді усе було: відновлене відео

Усі крапки над "і" розставило відновлене відео, яке після звернення редакції до технічних спеціалістів вдалося відновити на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

В об’єктив камери потрапив також момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Тим часом інший співробітник банку виніс техніку з кабінету, не зауваживши, що одна з камер водночас продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку на інший поверх, заходить у кабінет, говорить про те, що треба видалити відео. На цьому запис зупиняється.

"На відновленому відео є все відео інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та "забрати касети" і "вичистити все це г**но". Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали", - йдеться у коментарі "Радіо Свобода" з цього приводу.

Що після цього сказала наглядова рада державного "Укрексімбанку"

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" висловила занепокоєння через інформацію про напад на журналістів "Схем" під час інтерв’ю із головою правління фінустанови Євгеном Мецгером.

"Наглядова рада (...) занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти банку у перешкоджанні журналістській діяльності. Вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій банку та шляхів вирішення ситуації", - йдеться у заяві на сайті держбанку.

Наглядова рада також наголосила на "беззаперечній підтримці" незалежності засобів масової інформації та пообіцяла надалі сприяти "впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів".

Реакція міжнародної спільноти та української влади

Своє обурення щодо інциденту висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії.

Засудили дії керівництва та працівників "Укрексімбанку" і на Банковій. Так, в Офісі президента, коментуючи інформацію про напад на журналістів "Схем", заявили, що виступають за відсторонення Євгена Мецгера з посади голови правління фінустанови на час перевірки всієї інформації.

"Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", - заявив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців.

"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри", - написав він на своїй сторінці у Facebook та додав, що поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку", на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів та найближчим часом додасть і оригінал цього відеозапису.

Відреагували на дії Мецгера і нардепи від "Слуги народу".

Реакція журналістів

Що після інциденту з очільником фінустанови

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер лише через два дні після інциденту, 6 жовтня, склав повноваження на час розслідування щодо нападу на журналістів.

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – зазначив Мецгер.

За його словами, аби частково зняти шкоду репутації банку, він невідкладно написав заяву про складання повноважень на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами.

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