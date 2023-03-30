Напад на журналістів у Києво-Печерській лаврі: як відреагувала поліція

Під час знімання сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора та штовхнув журналістку.

За підозрою у перешкоджанні діяльності журналістів, які у четвер, 30 березня, висвітлювали події у Києво-Печерській лаврі, розпочато кримінальне провадження.



Про це повідомила поліція Києва.

“До Печерського управління поліції звернулись представники засобів масової інформації із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали”, - йдеться у повідомленні.

Провадження порушено за ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), яка передбачає штраф, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Правоохоронці з'ясовують обставини події у рамках досудового розслідування.

Як повідомлялося раніше, 30 березня комісія Мінкульту повинна була розпочати опис майна Києво-Печерської лаври, яке передається у розпорядження держави, але невідомі особи перешкодили цьому. Під час інциденту один зі священиків Московського патріархату заважав працювати знімальній групі, штовхнув кореспондентку та зірвав кріплення на камері оператора.

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав “брутальною” поведінку представників Української православної церкви Московського патріархату на території Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату повинні були звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

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