Напад на журналістів в “Укрексімбанку”: у поліції не отримали повного відео з камер спостереження

Комітет Верховної Ради звернувся до банкірів з проханням надати усю наявну інформацію правоохоронцям.

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, яке відбулося 6 жовтня з приводу ситуації з нападом на журналістів під час запису інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером, представник Нацполіції повідомив, що банк передав правоохоронцям неповне відео з камер спостереження.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яка велася на YouTube-каналі “Радіо Свобода”.

За словами представника Нацполіції, банком було надано неповне відео. “Було відео, на якому фіксується вхід і вихід журналістів - з вулиці у фойє приміщення банку. Але відео з приймальні - його не було. Як передбачено законом, ми направили повістки для виклику посадових осіб”, - повідомив він.

Надати пояснення з приводу неповного відео посадові особи “Укрексімбанку” зобов’язані до п’ятниці, 8 жовтня.

Голова парламентського комітету Нестор Шуфрич оголосив про те, що комітет "окремим абзацом" звернеться до керівництва правління державного банку з рекомендацією максимально сприяти розслідуванню, добровільно та в якомога стислі строки надати всю наявну у них інформацію, яка цікавить слідство. “Будемо реагувати в жорсткій формі”, - підкреслив Шуфрич.

Нагадаємо, сьогодні комісія ВР з питань свободи слова також рекомендувала відсторонити від займаних посад працівників “Укрексімбанку”, які причетні до цієї ситуації.

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