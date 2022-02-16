Напад на змімальну групу "Укрправди" в Дніпрі: зловмисникам повідомили про підозру

За даними Офісу генпрокуратури, один з чоловіків погрожував вбивством журналісту.
Трьом чоловікам, які в аеропорту напали на журналістів видання "Українська правда" та пограбували водія знімальної групи, поліцейські повідомили про підозру. У цій справі поліція відкрила два кримінальних провадження: перешкоджання професійній діяльності журналістів та вчинення пограбування.
Про це повідомляє пресслужба Національна поліція України.
За даними поліції, що до нападу та перешкоджання професійній діяльності журналістів причетні троє чоловіків. Двом із них також оголошено підозру в пограбуванні водія, який перебував у склад знімальної групи.
Нагадаємо, що інцидент мав місце 13 лютого на території аеропорту м. Дніпро. Там між групою осіб та журналістами виник конфлікт, у результаті чого чоловіки напали на журналістів і навіть їм погрожували. Як згодом з'ясувалося, після проведення першочергових слідчих дій встановили, що двоє із нападників пограбували водія, який перебував у складі знімальної групи.
"Поліцейські вже провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події. Також до матеріалів кримінальних проваджень долучено відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події", - повідомили у поліції.
Як повідомляє Офіс генпрокуратури, до нападу причетні четверо чоловіків, один з них погрожував вбивством одному з журналістів. Слідство встановлює цю особу. У відомстві наголосили, наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.
"Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна", - повідомили в генпрокуратурі.
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