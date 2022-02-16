Напад на змімальну групу "Укрправди" в Дніпрі: зловмисникам повідомили про підозру

За даними Офісу генпрокуратури, один з чоловіків погрожував вбивством журналісту.

Трьом чоловікам, які в аеропорту напали на журналістів видання "Українська правда" та пограбували водія знімальної групи, поліцейські повідомили про підозру. У цій справі поліція відкрила два кримінальних провадження: перешкоджання професійній діяльності журналістів та вчинення пограбування.

Про це повідомляє пресслужба Національна поліція України.

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За даними поліції, що до нападу та перешкоджання професійній діяльності журналістів причетні троє чоловіків. Двом із них також оголошено підозру в пограбуванні водія, який перебував у склад знімальної групи.



Нагадаємо, що інцидент мав місце 13 лютого на території аеропорту м. Дніпро. Там між групою осіб та журналістами виник конфлікт, у результаті чого чоловіки напали на журналістів і навіть їм погрожували. Як згодом з'ясувалося, після проведення першочергових слідчих дій встановили, що двоє із нападників пограбували водія, який перебував у складі знімальної групи.



"Поліцейські вже провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події. Також до матеріалів кримінальних проваджень долучено відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події", - повідомили у поліції.

Як повідомляє Офіс генпрокуратури, до нападу причетні четверо чоловіків, один з них погрожував вбивством одному з журналістів. Слідство встановлює цю особу. У відомстві наголосили, наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

"Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна", - повідомили в генпрокуратурі.

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