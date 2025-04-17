Напад на журналіста Юрія Макарова: з’явилося фото постраждалого у лікарні

Журналіст Юрій Макаров / © facebook.com/yuri.makarov.7

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У четвер, 17 квітня, у Мережі було опубліковано фото відомого журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова, який перебуває в лікарні після нападу.

Фото опублікувала колишня членкиня правління «Суспільного» Тетяна Кисельчук на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Юрій Макаров після скоєного на нього нападу і ножового поранення уже почувається краще, тримається бадьоро і навіть намагається жартувати.

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Зокрема у відповідь на припущення, що до замаху на відомого журналіста була причетна «рука Кремля», він іронічно зауважив, що тоді «в них драматичні проблеми з кадрами».

«Юрій Володимирович передає всім теплі вітання. З ним все добре, враховуючи контекст. Жартує, як завжди», — написала Тетяна Кисельчук.

Журналіст Юрій Макаров у лікарні

Як повідомлялося раніше, напад на журналіста стався у Солом’янському районі Києва біля одного з житлових комплексів. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем журналіста та втік із місця події.

Нагадаємо, Нацполіція встановлює особу нападника та ймовірні мотиви скоєного. Потерпілий уже дав свої покази слідству.