Напад на журналіста Макарова: Клименко розповів деталі справи

Юрій Макаров. / © facebook.com/yuri.makarov.7

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Поліція розслідує напад на журналіста Юрія Макарова. Слідство наразі розглядає декілька версій мотивів злочину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час виступу в парламенті.

За його словами, слідство аналізує дані з камер відеоспостереження та опитує свідків. Сьогодні фахівці отримають результати експертиз.

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Клименко каже, що основний мотив нападу на Макарова - побутовий. Втім, також розглядається причетність іноземних спецслужб.

Зауважимо, ЗМІ писали про те, що однією з версій є проросійський слід. Відомо, Юрій Макаров публічно займав проукраїнську позицію у своїй журналістській діяльності.

Нагадаємо, у Києві 16 квітня невідомий напав з ножем на журналіста Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером “Суспільного Мовлення”. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.

Дата публікації 20:03, 17.04.25 Кількість переглядів 33 Ексклюзив з лікарні! Журналіст Юрій Макаров розповідає про замах на себе!