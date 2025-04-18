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Напад на журналіста Макарова: Клименко розповів деталі справи
Наразі загрози життю журналіста немає.
Поліція розслідує напад на журналіста Юрія Макарова. Слідство наразі розглядає декілька версій мотивів злочину.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час виступу в парламенті.
За його словами, слідство аналізує дані з камер відеоспостереження та опитує свідків. Сьогодні фахівці отримають результати експертиз.
Клименко каже, що основний мотив нападу на Макарова - побутовий. Втім, також розглядається причетність іноземних спецслужб.
Зауважимо, ЗМІ писали про те, що однією з версій є проросійський слід. Відомо, Юрій Макаров публічно займав проукраїнську позицію у своїй журналістській діяльності.
Нагадаємо, у Києві 16 квітня невідомий напав з ножем на журналіста Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером “Суспільного Мовлення”. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.