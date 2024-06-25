Напад охоронців Тищенка на ексвійськового у Дніпрі: одного із учасників затримали

Розшукові заходи щодо затримання одного із учасників бійки у Дніпрі проводились на території пʼяти областей.

Поліція затримала одного із охоронців народного депутата Миколи Тищенка, причетного до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова у Дніпрі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Правоохоронці наголошують, що слідчі та розшукові заходи щодо затримання одного із учасників бійки проводились на території пʼяти областей держави.

"20 червня на просп. Дмитра Яворницького м. Дніпро група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки", - нагадали у поліції.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження - за незаконне позбавлення волі та катування.

Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила. Одного із активних учасників подій затримали. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

В результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. У поліції не називаю прізвище нардепа.

"Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід", - йдеться на сайті Нацполіції.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі охоронці народного депутата Миколи Тищенка напали на колишнього військового Дмитра Павлова, який звільняв Херсонську та Харківвські області, та нещодавно повернувся із фронту. У поліції заявили, що відкрили два кримінальні провадження.

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