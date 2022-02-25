Напад Росії: в ОП розповіли, де тривають важкі бої

Складно, зокрема, на півдні країни.

Наразі найскладніша ситуація через атаку Росії склалася на харківському напрямку.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайла Подоляк.

"У Сумській області та на півдні країни, де тривають достатньо важкі бої між Збройними Силами України та Російської Федерації", - наголосив він.

Нагадаємо, що російські окупанти під Харковом, тікаючи від ЗСУ, покинули свої танки та навіть взуття. На відео видно, як окупанти після бою з українськими військовими залишили свою техніку та кинулись тікати. При цьому вони, судячи з відео, побігли босоніж.

Оперативна інформація: що відбулося по периметру України в найгарячіших точках

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