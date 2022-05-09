Росіяни напали на знімальну групу "1+1" у Берліні: посольство вимагає термінове розслідування

9 травня росіяни та учасники акції на честь "Дня побєди" у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН, яка знімала сюжет про порушення під час пам’ятних заходів.

Інцидент трапився в Трептов-парку. На це відреагували у Посольстві України у ФРН. Там повідомили, що росіянин спеціально намагався завдати тілесних ушкоджень журналістці та ведучій Наталії Мосейчук.

Про це йдеться в офіційній заяві дипвідомства.

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"Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити усіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягти винних до відповідальності", - закликали у посольстві.

Нагадаємо, під час знімання сюжету росіяни та учасники акції на честь "Дня побєди" у Берліні напали на знімальну групу ТСН. Відомо, що напад скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам червоної армії у Трептов-парку, принісши із собою заборонену в Німеччині символіку - георгіївські стрічки та червоні прапори.

Нагадаємо:

У День пам'яті та примирення ТСН на "1+1" провела телеміст між Києвом та Берліном.

Раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".

Пізніше у Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак з умовами.

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