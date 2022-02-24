Напад Росії на Україну: окупанти атакували Харків та регіон, обстріляно військові частини

У Чугуєві обстріляли військовий аеропорт.

Росія почала пновномасштабне вторгнення в Україну. Однією з перших в поле обстрілів потрапила Харківська область.

Ракетних обстрілів зазнали в першу чергу військові об'єкти - ракетами обстріляно аеропорт в Чугуєві. Також обстрілів зазнала військова частина в Лозовій.

Міський голова Харкова звернувся до жителів.

"Прошу вас сьогодні не виходити із дому. У зв'язку з ситуацією, що ускладнилася, школи, садки та інші установи сьогодні не працюють - до прояснення обстановки. При цьому громадський транспорт працює у штатному режимі. Найближчим часом, буквально протягом півгодини, буде відкрито всі укриття - у житлових будинках, на об'єктах інфраструктури. У разі загострення ситуації – можете скористатися ними. Я ще раз звертаюся до харків'ян із проханням бути сьогодні вдома та по можливості зберігати спокій. Про всі зміни оперативної обстановки негайно інформуватиму вас", - пише Терехов.

В Україні введено воєнний стан. Працюють тільки об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про початок війни Росії проти України.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - написав Кулеба в твіттері.

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