Напад на військовослужбовців ТЦК у Харкові: що відомо про інцидент

Затримання / © facebook.com/MVS.LVIV

У Харкові, у Салтівському районі, чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомили слідчі поліції Харківської області у Telegram.

За даними правоохоронців, під час перевірки документів місцевий мешканець, помітивши військовослужбовців ТЦК, намагався втекти. Згодом чоловік дістав ніж і завдав тілесних ушкоджень двом працівникам ТЦК та СП.

Як повідомляється, нападника було оперативно затримано. Правопорушником виявився 31-річний місцевий житель міста. За інформацією правоохоронців, потерпілим було завдано непроникаючих ножових поранень у ділянці голови та тулуба.

© Facebook/Поліція Харківщини

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, зокрема тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Рівненщині невідомі особи на двох автомобілях заблокували рух військового транспорту та напали на працівників ТЦК.