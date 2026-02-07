ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
1 хв

Напад на військовослужбовців ТЦК у Харкові: що відомо про інцидент

У Харкові під час перевірки документів поранено двох військовослужбовців ТЦК

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затримання

Затримання / © facebook.com/MVS.LVIV

У Харкові, у Салтівському районі, чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомили слідчі поліції Харківської області у Telegram.

За даними правоохоронців, під час перевірки документів місцевий мешканець, помітивши військовослужбовців ТЦК, намагався втекти. Згодом чоловік дістав ніж і завдав тілесних ушкоджень двом працівникам ТЦК та СП.

Як повідомляється, нападника було оперативно затримано. Правопорушником виявився 31-річний місцевий житель міста. За інформацією правоохоронців, потерпілим було завдано непроникаючих ножових поранень у ділянці голови та тулуба.

/ © Facebook/Поліція Харківщини

© Facebook/Поліція Харківщини

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, зокрема тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Рівненщині невідомі особи на двох автомобілях заблокували рух військового транспорту та напали на працівників ТЦК.

Дата публікації
Кількість переглядів
498
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie