Напад у школі Києва: показали фото учня, який поранив ножем вчительку й однокласника

Напад у школі Києва

З’явилося фото учня, який 12 січня здійснив напад у школі Києва. Хлопець із ножем накинувся на вчительку й однокласника.

Світлину «РБК-Україна» отримало від власних джерел.

Як раніше повідомила влада, інцидент стався в одній зі шкіл Оболонського району. Нападник — хлопчик 2011 року народження.

«Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їх стан подробиць наразі немає», — відзначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

