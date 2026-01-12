- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1233
- Час на прочитання
- 1 хв
Напад у школі Києва: показали фото учня, який поранив ножем вчительку й однокласника
У Мережі показали фото учня, який здійснив напад у школі Києва.
З’явилося фото учня, який 12 січня здійснив напад у школі Києва. Хлопець із ножем накинувся на вчительку й однокласника.
Світлину «РБК-Україна» отримало від власних джерел.
Як раніше повідомила влада, інцидент стався в одній зі шкіл Оболонського району. Нападник — хлопчик 2011 року народження.
«Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їх стан подробиць наразі немає», — відзначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Нагадаємо, 12 січня учень здійснив напад у школі Києва. Так, школяр приніс із собою ніж і напав на вчительку й однокласника. Пораненим надають допомогу.