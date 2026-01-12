ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1233
Час на прочитання
1 хв

Напад у школі Києва: показали фото учня, який поранив ножем вчительку й однокласника

У Мережі показали фото учня, який здійснив напад у школі Києва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Напад у школі Києва

Напад у школі Києва

З’явилося фото учня, який 12 січня здійснив напад у школі Києва. Хлопець із ножем накинувся на вчительку й однокласника.

Світлину «РБК-Україна» отримало від власних джерел.

Як раніше повідомила влада, інцидент стався в одній зі шкіл Оболонського району. Нападник — хлопчик 2011 року народження.

«Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їх стан подробиць наразі немає», — відзначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, 12 січня учень здійснив напад у школі Києва. Так, школяр приніс із собою ніж і напав на вчительку й однокласника. Пораненим надають допомогу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie