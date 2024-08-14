Напад ворожих дронів на Україну та атака безпілотників у російських областях: головні новини ночі 14 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Київщині пролунали вибухи: працює ППО Читати далі –>
- Вороніж опинився під масованою атакою безпілотників: ймовірною ціллю став аеродром "Балтимор" Читати далі –>
- Вибухи чути у Борисоглєбську Воронежській області РФ, де розміщений військовий аеродром Читати далі –>
- На Курщині вдруге за ніч оголошена повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
- Уночі ворожі безпілотники атакували Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.