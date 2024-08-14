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Напад ворожих дронів на Україну та атака безпілотників у російських областях: головні новини ночі 14 серпня 2024 року

Напад ворожих дронів на Україну та атака безпілотників у російських областях: головні новини ночі 14 серпня 2024 року

Іранські дрони-камікадзе продовжують дошкуляти українцям

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • На Київщині пролунали вибухи: працює ППО Читати далі –>
  • Вороніж опинився під масованою атакою безпілотників: ймовірною ціллю став аеродром "Балтимор" Читати далі –>
  • Вибухи чути у Борисоглєбську Воронежській області РФ, де розміщений військовий аеродром Читати далі –>
  • На Курщині вдруге за ніч оголошена повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
  • Уночі ворожі безпілотники атакували Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

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