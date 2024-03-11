Напад з сокирою на працівників ТЦК на Буковині: суд обрав запобіжний захід чоловікам

Суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, які з сокирами напали на працівників ТЦК та СП у Чернівецькій області. Так, обох було взято під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на коментар поліції Чернівецької області.

"Щодо затриманих раніше чоловіків, то за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", – повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Досудове розслідування проводиться у справі про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Покарання за такий злочин передбачає до семи років ув’язнення.

Слідство також не виключає додаткових кваліфікацій події.

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилося відео, як у Чернівецькій області двоє чоловіків із сокирами напали на працівників ТЦК та СП. Один з нападників сидів верхи на коні з сокирою в руках, а інший мчав своїм авто просто на працівників ТЦК.

Цими чоловіками виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Один на коні, інший на авто! Двоє братів із сокирами накинулися на працівників ТЦК!

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