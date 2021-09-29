Нападав у під'їздах: у Харкові ґвалтівника п'ятьох дівчат засудили до 12 років ув'язнення

Нападав у під'їздах: у Харкові ґвалтівника п'ятьох дівчат засудили до 12 років ув'язнення

Протягом декількох місяців рецидивіст підстерігав жертв у під’їздах будинків Харкова.

У Харкові рецидивіста засудили до 12 років позбавлення волі. Зловмисника визнали винним у зґвалтуванні п'яти дівчат, зокрема двох неповнолітніх.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу захисту, тому вирок оскарженню не підлягає.

Чоловік раніше вже був судимий за вчинення особливо тяжких злочинів стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей. У суді довели, що протягом декількох місяців рецидивіст підстерігав жертв у під’їздах будинків.

"Шляхом погрози застосування насильства, усвідомлюючи вік потерпілих та безпорадність їхнього стану, він вчиняв щодо них дії сексуального характеру", — йдеться повідомленні.

За даними слідства, злочини були вчинені ще у 2019 році.

Нагадаємо, що в Одесі 21-річну дівчину, яка поверталась з роботи, зґвалтував та пограбував чоловік.

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