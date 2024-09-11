Нападник на ветерана у Смілі попросив вибачення на камеру: що він сказав (відео)

Підозрюваний узявся запевняти, як він поважає українську армію та народ.
Житель Сміли на Черкащині, який побив українського військового ветерана, записав відео з вибаченнями за скоєне.
Відповідний ролик з’явився в Мережі.
Свої вибачення на адресу української армії та народу зловмисник виголосив на відео після того, як його затримала поліція.
"Я, Долотенко Володимир Олександрович з міста Сміли, приношу вибачення українському народу, армії за цю ситуацію. Взагалі я поважаю українську армію, український народ і дана ситуація вийшла просто не повністю розібраною. Тобто я не хотів, щоб так вийшло", – сказав затриманий.
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Нагадаємо, 11 вересня поліція повідомила про затримання 28-річного підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Він переховувався у готелі. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за чотирма статтями.
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