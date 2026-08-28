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Цього тижня міськрада Вроцлава схвалила резолюцію проти насильства на етнічному ґрунті. Це стало відповіддю на напади на українців у місті. Щоправда під час розгляду документу не минулося без скандалів. Зокрема депутат міськради Вроцлава від партії «Право і справедливість» Славомір Смігельський виступив на підтримку законопроєкту президента Кароля Навроцького «Стоп бандеризму», який передбачає зміни до Кримінального кодексу щодо прирівняння «бандерівських символів» до нацистських та комуністичних.

Останній інцидент у Вроцлаві стався цього тижня, проте вже з білоруським водієм таксі, якого пляшкою по голові вдарив пасажир-поляк через східний акцент. Наприкінці липня, нагадаємо, у Вроцлаві троє кремезних чоловіків побили українську пару: жінці накладали шви на вухо та шию, а у чоловіка був струс мозку. Напад і жорстоке побиття сталися на ґрунті національної ненависті.

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Останнім часом почастішали напади на українських дітей у Польщі. У середині серпня в Бидгощі напали на двох неповнолітніх українців. Кількома днями раніше у Варшаві українській дівчині-підлітку вибили зуби через її акцент. У травні у Варшаві п’ятеро поляків жорстоко побили підлітків з України. А буквально днями стало відомо, як ще на початку серпня в польському місті Радом вісім поляків жорстоко побили трьох молодих українців. При цьому ні від польської влади, ні тим паче від опозиції ми не чуємо різкого засудження ксенофобії та злочинів на ґрунті національної ненависті.

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Із запитаннями про збільшення випадків нападів та побиття українців у Польщі ТСН.ua звернувся до Міністерства закордонних справ України, зокрема:

Як Україна допомагає українцям у Польщі, які зазнали нападів? Чи вчасно польські правоохоронні органи реагують на такі випадки? Чи не відмовляються їх реєструвати та розслідувати? Часто нападають і б’ють саме українських дітей. Чи буде Україна на офіційному рівні порушувати це питання з польською стороною? Із наближенням парламентських виборів у Польщі градус напруги посилюватиметься. Чи буде Київ виносити питання ксенофобії та злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі на рівень ЄС?

Реакція Варшави: українців закликають звертатися до польської поліції

За словами речника МЗС Георгія Тихого, міністерство та закордонні дипломатичні установи (ЗДУ) України в Польщі на системній основі здійснюють моніторинг інформації щодо антиукраїнських дій та забезпечують належне реагування. Кожен випадок перебуває на контролі ЗДУ: консули встановлюють контакт із постраждалими, роз’яснюють процесуальні права, надають правову допомогу та підтримують зв’язок із родинами. Робота МЗС включає як оперативний консульський супровід постраждалих, так і дипломатичне реагування на рівні зовнішньополітичного відомства.

«Польські правоохоронні органи демонструють принципову позицію щодо забезпечення оперативного реагування, всебічного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Міністр юстиції Польщі у лютому 2026 року визначив спеціалізовані прокуратури та прокурорів для розслідування справ, мотивованих упередженнями», — розповіли ТСН.ua в українському МЗС.

Там додають, що на офіційному рівні польська сторона запевняє у невідворотності покарання для злочинців, що підтверджується готовністю до співпраці з українськими дипломатами та оперативною реакцією місцевої влади на окремі інциденти.

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Водночас ЗДУ закликають громадян у разі інцидентів обов’язково звертатися до польської поліції, оскільки саме офіційна фіксація створює підстави для належного реагування.

Протидія дискримінації та ксенофобії: Україна готова залучати механізми ЄС

У нашому МЗС кажуть, що питання протидії антиукраїнським проявам системно порушується під час контактів з польською стороною на всіх рівнях. Зокрема, це питання обговорювалося 29 липня під час переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Туском, а також Андрія Сибіги з Радославом Сікорським.

Крім того, речник українського МЗС Георгій Тихий нагадує, як 28 липня МЗС України передало ноту польському зовнішньополітичному відомству із закликом вжити заходів задля недопущення ескалації ксенофобії, а також гарантування належного захисту українців.

Для підвищення рівня самозахисту громадян посольство України в Польщі розробило практичний посібник: «Обов’язки та права громадян України в Польщі. Як діяти в кризових ситуаціях».

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«Польська сторона запевнила, що вживає всіх заходів для затримання та покарання злочинців, а також для викорінення явища ксенофобії загалом», — зазначає Георгій Тихий.

Україна, за його словами, ефективно використовує інструменти двостороннього діалогу з Польщею, які включають регулярні контакти на рівні МЗС, міністерств юстиції, внутрішніх справ та прокуратур обох країн. Завдяки цій взаємодії польська сторона впроваджує системні кроки, зокрема грантові програми підтримки для українських громад та посилення безпекової інфраструктури (відеоспостереження, центри підтримки).

Водночас, як підкреслюють в українському МЗС, питання дотримання прав людини, протидії дискримінації та ксенофобії є фундаментальними цінностями Європейського Союзу.

Україна готова залучати механізми європейських інституцій та партнерів по ЄС для моніторингу ситуації з дотриманням прав наших громадян, якщо дипломатичні кроки в рамках українсько-польської взаємодії вимагатимуть додаткової міжнародної підтримки для гарантування безпеки української спільноти.

Дата публікації 10:46, 14.08.26 Кількість переглядів 140 Дві польки напали на українців і громили кафе

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