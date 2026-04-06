149
3 хв

Напади на військових ТЦК можуть мати серйозні наслідки: у ЗСУ пояснили які

Систематична агресія проти ТЦК змушує військових задуматися про припинення служби, каже Андрій Подік.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Мобілізація / © ТСН.ua

В Україні дедалі частіше нападають на військових ТЦК під час вручення повісток — трапляються поранення і навіть смертельні випадки. Через таку агресію службовці в цих підрозділах можуть просто відмовитися надалі виконувати свою роботу.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Наслідки агресії проти військовослужбовців ТЦК

За словами представника командування, ситуація з безпекою персоналу ТЦК стає критичною. Він навів приклад трагічного інциденту у Львові, що стався минулого тижня, та згадав про випадки застосування холодної зброї та спроби підриву військових.

«Натомість у нас є напади на військовослужбовців, це лише погіршує ситуацію. Люди беруть до рук холодну зброю, був випадок, коли намагалися підірвати військових, які служать у ТЦК і СП, завтра буде ще щось. За таких обставин військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК. Саме тому нам потрібно повернутися до реалій, згадати, за яких обставин ми опинилися і що відбувається», — наголосив Подік.

Він підкреслив, що громадяни мають усвідомлювати вибір між захистом незалежної України та перспективою опинитися в «малоросії».

«Або ти громадянин, який бажає тут жити, бачити свою країну незалежною і вільною, або ти ховаєшся, уникаєш, тікаєш, і маєш відповідні наслідки», — зазначив Андрій Подік.

Пошук законних альтернатив та критика політиків

Андрій Подік зауважив, що в суспільстві почали спокійніше ставитися до тих, хто уникає служби, а це заважає поповнювати бойові бригади. Він нагадав: вирішувати суперечки треба законно, а не силою. Наприклад, можна звернутися до юристів або знайти роботу з бронюванням.

Військовий додав, що черг до ТЦК, як у 2022 році, вже не буде, тому державі потрібні нові закони для мобілізації. Також він розкритикував відомих людей за їхні висловлювання.

«При цьому абсолютно некоректними є заклики до опору „тцкашникам“ з боку окремих політичних діячів. Неприпустимо, коли важлива на рівні держави людина дозволяє собі так називати військовослужбовців ТЦК і СП. Це безпосередньо шкодить їхній репутації та підриває мобілізаційні процеси», — резюмував Подік.

Начальник управління комунікацій додав, що нинішня мобілізація в Україні є значно коректнішою за примусові заходи, які проводить ворог на тимчасово окупованих територіях.

Конфлікти з військовими ТЦК — останні новини

Нагадаємо, У Харкові один із військовослужбовців ТЦК з групи оповіщення отримав поранення в живіт, а нападник втік.

Також нещодавно у Вінниці під час здійснення мобілізаційних заходів чоловік з ножем напав на військових ТЦК.

Натомість у Львові ще 2 квітня під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК та втік з місця події. Попри зусилля медиків, врятувати 52-річного військового не вдалося — він помер у лікарні від зазнаних травм.

