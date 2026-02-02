- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 2 хв
Напади на військових ТЦК: у поліції озвучили невтішну статистику
Кількість випадків опору працівникам ТЦК та СП зростає щороку.
Від початку воєнного стану зафіксовано 526 інцидентів із опором громадян працівникам ТЦК та СП. Найбільше нападів зафіксовано на Харківщині — 59 випадків, найменше — на Херсонщині, де стався лише один інцидент.
Про це в інтерв’ю «Цензор.НЕТ» розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Статистика від поліції
Протягом 2022–2026 років кількість нападів на військових ТЦК і СП постійно зростає.
«Якщо у 2022 році було всього 5 випадків, то у 2023 році їх кількість зросла до 38, а у 2024 році — вже 118. У 2025 році інцидентів стало 341, а у 2026 році — 24», — уточнив Вигівський.
«Суспільство знає про випадки корупції в ТЦК і СП, коли за гроші відпускають осіб, підпадаючих під мобілізацію. Тому довіра до цих структур мінімальна, і навіть формальна перевірка документів викликає агресію», — пояснив очільник Нацполіції.
За словами Вигівського, напади можуть бути дуже небезпечними.
«Майже щодня фіксуються напади на військових. Наприклад, нещодавно чоловік стріляв по мікроавтобусу РТЦК з травматичної зброї, хоча працівників навіть не зупиняв», — повідомив він.
Він зауважив, що залучення поліції до оповіщення громадян за законом «Про мобілізацію» є необхідним, проте це негативно впливає на імідж Нацполіції. Водночас, ТЦК можуть проводити оповіщення й самостійно.
«Якщо працівники ТЦК йдуть без поліції, а людина не реагує, затримати її офіційно може лише поліція у рамках статті 210 КУпАП», — додав Вигівський.
Раніше ми писали про інцидент на Житомирщині. Там під час перевірки військово-облікових документів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою агресивно налаштованих цивільних. Один перебував у розшуку за порушення правил військового обліку і відмовився виконувати законні вимоги, поводившись агресивно та погрожуючи військовим і поліцейським.
Долучилися інші цивільні, які почали штовхати військових та демонструвати ознаки фізичної загрози. У руках однієї з осіб був предмет, схожий на кіл, що створювало реальну небезпеку для життя і здоров’я присутніх.
Один із військових застосував особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю. Завдяки цьому конфлікт вдалося припинити. Жоден із учасників інциденту не постраждав. Наразі проводиться службова перевірка для з’ясування всіх обставин інциденту.