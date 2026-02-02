Напади на військових ТЦК: у поліції озвучили невтішну статистику

ТЦК / © ТСН

Від початку воєнного стану зафіксовано 526 інцидентів із опором громадян працівникам ТЦК та СП. Найбільше нападів зафіксовано на Харківщині — 59 випадків, найменше — на Херсонщині, де стався лише один інцидент.

Про це в інтерв’ю «Цензор.НЕТ» розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Статистика від поліції

Протягом 2022–2026 років кількість нападів на військових ТЦК і СП постійно зростає.

«Якщо у 2022 році було всього 5 випадків, то у 2023 році їх кількість зросла до 38, а у 2024 році — вже 118. У 2025 році інцидентів стало 341, а у 2026 році — 24», — уточнив Вигівський.

«Суспільство знає про випадки корупції в ТЦК і СП, коли за гроші відпускають осіб, підпадаючих під мобілізацію. Тому довіра до цих структур мінімальна, і навіть формальна перевірка документів викликає агресію», — пояснив очільник Нацполіції.

За словами Вигівського, напади можуть бути дуже небезпечними.

«Майже щодня фіксуються напади на військових. Наприклад, нещодавно чоловік стріляв по мікроавтобусу РТЦК з травматичної зброї, хоча працівників навіть не зупиняв», — повідомив він.

Він зауважив, що залучення поліції до оповіщення громадян за законом «Про мобілізацію» є необхідним, проте це негативно впливає на імідж Нацполіції. Водночас, ТЦК можуть проводити оповіщення й самостійно.

«Якщо працівники ТЦК йдуть без поліції, а людина не реагує, затримати її офіційно може лише поліція у рамках статті 210 КУпАП», — додав Вигівський.

Раніше ми писали про інцидент на Житомирщині. Там під час перевірки військово-облікових документів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою агресивно налаштованих цивільних. Один перебував у розшуку за порушення правил військового обліку і відмовився виконувати законні вимоги, поводившись агресивно та погрожуючи військовим і поліцейським.

Долучилися інші цивільні, які почали штовхати військових та демонструвати ознаки фізичної загрози. У руках однієї з осіб був предмет, схожий на кіл, що створювало реальну небезпеку для життя і здоров’я присутніх.

Один із військових застосував особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю. Завдяки цьому конфлікт вдалося припинити. Жоден із учасників інциденту не постраждав. Наразі проводиться службова перевірка для з’ясування всіх обставин інциденту.