Напади на військових ТЦК: військова омбудсманка назвала головну причину

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців ТЦК, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.

На цьому наголосила військова омбудсманка Ольга Решетилова, коментуючи ситуацію в ефірі національного телемарафону.

За її словами, проблеми та помилки у процесі мобілізації не можуть бути виправданням для нападів на «українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов’язок».

Решетилова наголосила, що ця проблема є задавненою, адже перші напади почалися ще 2023 року. І хоча, як стверджує військова омбудсманка, негативне ставлення до працівників ТЦК в окремих територіальних громадах підігрівають російськими ІПСО, але відповідальність лежить також на українській державі та українському суспільстві.

«Ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду», — зазначила вона.

За її словами, ситуація перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором.

«Одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога. Інша частина суспільства ворогів шукає там, де до них легше дотягнутися. І зробили ворогів з ТЦК», — зазначила військова омбудсманка.

Нагадаємо, раніше у Мережі розповіли про військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка, якого смертельно поранили ножем у Львові під час сутички з ухилянтом.