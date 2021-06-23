Напала змія: у Львівській області в лікарню екстрено госпіталізували жінку і підлітка

Події сталися в один і той же день в різних куточках області.

У Львівській області місцевих жителів продовжують атакувати змії. Так, 22 червня в лікарні потрапили 38-річна жінка та 14-річний хлопець.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Як стало відомо, близько 14:15 в Кам'янка-Бузьку районну лікарню в стані середньої тяжкості доставили 38-річну жінку, яка вкусила змія. До медиків вона поступила в стані середньої тяжкості.

Ще один інцидент стався ввечері цього ж дня. У Стрийську центральну районну лікарню доставили підлітка, якого теж вкусив повзучий.

“Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою — не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10—15 метрів”, — пояснили в пресслужбі ДСНС області.

Там також підкреслили, що найчастіше зустріти змію можна у високій траві, кущах і лісі.

Нагадаємо, що якщо вас вкусив плазун, до приїзду медиків потрібно багато пити, а місце укусу охолодити і знерухомити.

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