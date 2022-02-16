Напали на конвоїра та чергового: на Закарпатті із СІЗО втекли двоє зловмисників (фото)

Напали на конвоїра та чергового: на Закарпатті із СІЗО втекли двоє зловмисників (фото)

В області триває спецоперація з розшуку втікачів.

Сьогодні, 16 лютого, близько 00:30 ночі на Закарпатті з ізолятора тимчасового тримання втекли двоє зловмисників. Правоохоронці розгорнули спецоперацію для розшуку втікачів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"Обоє чоловіків жителі Виноградова - 29-річні Танчинець Владислав та Спіров Анатолій. Останні напали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідому напрямку", - йдеться у повідомленні.

На пошуки втікачів орієнтували всі наряди поліції регіону, також їх розшукують працівники оперативних підрозділів.

"Просимо громадян, кому відоме місце перебування вказаних фігурантів, негайно повідомити про це на лінію "102". Анонімність гарантуємо", - зазначили в поліції.

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