Напали "вдесятьох": в Мережі з'явилося ще одне відео перепалки підлітків і поліцейських в Чернігові

На місці в момент того, що сталося, ще перебували патрульні.

В Інтернеті з'явилося відео перепалки підлітків і співробітників поліції в Чернігові. Один з правоохоронців згодом помер на місці від жорстокого побиття.

Ролик користувачі завантажили в соціальні мережі.

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На кадрах видно, як один з поліцейських, схожий на Артура Єрохіна, лежить на землі в оточенні підлітків і декількох патрульних. Потім чоловік піднімається на ноги і звинувачує групу хлопців в тому, що вони напали на нього "вдесятьох". Зі свого боку підлітки теж пояснювали правоохоронцям свою версію подій.

Варто відзначити, що Артур Єрохін на відео висловлює своє невдоволення роботою патрульних, а також поведінкою хлопців, які на нього напали. Заспокоїти його намагався другий чоловік — можливо, близький друг і за сумісництвом колега Володимир Савон. На цьому відео обривається.

На цьому ролику на обличчі Артура Єрохіна ще немає саден. Побиття поліцейських підлітками почалося вже після того, як з місця інциденту поїхали копи.

Нагадаємо, що у Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі. В результаті інциденту один з потерпілих помер на місці, другого госпіталізували до лікарні у важкому стані.

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