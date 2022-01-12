Напали з ножем: в Одеській області підлітки побили і обікрали колишню вчительку

Зловмисників упіймали.
В Одеській області двоє підлітків та іноземець напали на вчительку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
Інцидент стався ввечері 11 січня в одному із сіл Татарбунарської громади. Зловмисники у масках увірвалися до будинку 64-річної жінки. Молодики розбили скло дверей. На жінку напали з ножем, погрожуючи їй. Жінку вдарили. У неї забрали гроші та золотий ланцюжок.
Після нападу 64-річна вчителька зателефонувала до поліції. Правоохоронці знайшли зловмисників. Виявилося, що спільник - це брати, яким 16 і 17 років, а також 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії. Усі троє добре знали потерпілу. Підлітки були її учнями. Іноземець має з нею спільних знайомих.
Санкція статті за скоєне передбачає позбавлення волі терміном від семи до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, вчительку історії та правознавства з міста Олександрії Кіровоградської області Ларису Лисюк визнали винною в тому, що вона ходила на роботу невакцинованою. Через це вона має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та судовий збір 454 гривні.
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