Напав біля залізничного вокзалу: судимий за вбивство росіянин на Волині порізав поліцейського

Напав біля залізничного вокзалу: судимий за вбивство росіянин на Волині порізав поліцейського

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

У м. Ковель Волинської області поблизу залізничного вокзалу безхатько порізав працівника поліції охорони. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Інцидент стався поблизу залізничної станції в м. Ковелі. Там між поліцейським та безхатьком спалахнув конфлікт під час якого нападник порізав правоохоронця. Потерпілого госпіталізували.

У поліції розшукали нападника. Ним виявився раніше судимий за вбивство громадянин Росії.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в центрі Львова через Jeep, який не пропустив авто патрульних, сталась ДТП.

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