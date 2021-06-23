Напав біля залізничного вокзалу: судимий за вбивство росіянин на Волині порізав поліцейського

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
У м. Ковель Волинської області поблизу залізничного вокзалу безхатько порізав працівника поліції охорони. Потерпілого госпіталізували.
Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Інцидент стався поблизу залізничної станції в м. Ковелі. Там між поліцейським та безхатьком спалахнув конфлікт під час якого нападник порізав правоохоронця. Потерпілого госпіталізували.
У поліції розшукали нападника. Ним виявився раніше судимий за вбивство громадянин Росії.
У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в центрі Львова через Jeep, який не пропустив авто патрульних, сталась ДТП.