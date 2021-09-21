Напав, коли залишився наодинці з хлопчиком: у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який згвалтував 8-річного пасинка

Напав, коли залишився наодинці з хлопчиком: у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який згвалтував 8-річного пасинка

За це він проведе у в'язниці 10 років.

У Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння згвалтував свого пасинка. За це він проведе у в'язниці 10 років.

Про це пише "Перший Криворізький".

Інцидент стався ще у 2019 році, коли 41-річний чоловік разом зі своєю коханою жили в гуртожитку. Після одного з застіль жінка пішла з дому, а її співмешканець зґвалтував 8-річного пасинка.

“Свою вину чоловік не визнав, проте її повністю доведено Криворізькою південною окружною прокуратурою. Жовтневим судом визнано ґвалтівника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 152 (“Зґвалтування”) КК України та призначено покарання — 10 років позбавлення волі”, — підкреслили у виданні.

Нагадаємо, що у Вінниці суд обрав запобіжний захід чоловікові, який побив двох жінок за відмову в інтимі. Зловмиснику призначили цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

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