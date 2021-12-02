Напав на дівчину, коли вона поверталася з роботи: у Сумах за зґвалтування засудили 16-річного хлопця

Напав на дівчину, коли вона поверталася з роботи: у Сумах за зґвалтування засудили 16-річного хлопця

Юнака уже затримали.

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили 16-річного хлопця, який напав та дівчину та зґвалтував її посеред вулиці.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

За даними слідства, ще у 2019 році 16-річний хлопець напав на дівчину, яка пізно поверталася додому з роботи. Зловмисник накинувся на неї, вдарив в обличчя та зґвалтував.

Суд визнав юнака винним за ч.1 ст. 152 "зґвалтування" та ч.2 ст. 125 "умисне легке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі.

"Сьогодні, на виконання вироку суду, зловмисника затримали співробітники кримінальної поліції Сумського районного управління поліції та взяли його під варту", - йдеться у повідомленні.

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