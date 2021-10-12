Напав на сонного, щоб помститися співмешканці: під Полтавою суд виніс вирок вітчиму, який побив маленького пасинка

Напав на сонного, щоб помститися співмешканці: під Полтавою суд виніс вирок вітчиму, який побив маленького пасинка

Обвинувачений скинув дитину з ліжка так, що та впала і вдарилася головою об підлогу.

У Полтавській області Гадяцький районний суд виніс вирок чоловікові, який побив сина своєї співмешканки. У хлопчика діагностували перелом ключиці, черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забиття. За скоєне вітчим отримав рік іспитового терміну.

Про це повідомляє Poltavske.tv з посиланням на реєстр судових рішень.

Подія сталася 3 лютого 2020 року близько 23:00 у квартирі де жила мати з сином та її співмешканець. Чоловік, перебуваючи напідпитку, незадоволений тим, що співмешканка не захотіла ділити з ним ліжко, підійшов до дивану, на якому спав малолітній та щосили взяв хлопчика за тулуб, підняв на ноги та штовхнув таким чином, що останній втратив рівновагу та впав на підлогу.

Дитина вдарилася головою, обличчям та плечем об підлогу.

У результаті хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, гематоми правого вуха, а також закритоий перелом тіла правої ключиці.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ст. 128 Кримінального кодексу України як необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Таким чином, йому призначили покарання у вигляді року обмеження волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим строком.

В інтересах малолітнього потерпілого він має сплатити 10 тисяч грн завданої моральної шкоди.

Нагадаємо, що селі Паладь-Комарівці під Ужгородом 34-річний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку. Рідна мати дівчинки не те що її не захистила, а й навіть не надала допомоги. За словами односельців, загиблу дитину били постійно і жорстоко як вітчим, так і мати.

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