Напав на жінку і прострелив горло перехожому: в Одесі затримали хулігана

В Одесі конфлікт посеред вулиці закінчився стріляниною.

Про це повідомили в поліції регіону.

"Правоохоронці попередньо встановили, що між чоловіком та двома жінками стався конфлікт. У результаті інциденту чоловік завдав одній із них тілесні ушкодження. Очевидцем події став перехожий, який заступився за жінку. У відповідь порушник здійснив декілька пострілів у бік чоловіка та втік з місця події. Потерпілого ушпиталили медики, жінка до лікарів за допомогою не зверталась", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника на сусідній вулиці. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили пістолет.

Слідчі поліції кваліфікували дії фігуранта за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.

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